Roma, sosta nazionali: sono 11 i giallorossi convocati. Dybala resta a Trigoria

Il prossimo weekend il Campionato si fermerà per lasciare spazio ad alcuni impegni con le nazionali. Come già anticipato ieri, Spalletti, il nuovo ct degli azzurri, ha deciso di convocare ben 4 giocatori giallorossi: si tratta di Pellegrini, Mancini, Cristante e Spinazzola. Ma non saranno solo loro i giocatori di Mourinho impegnati durante la prossima sosta. Per l'Argentina, partirà Paredes, assente invece dalla lista Dybala che in seguito all'infortunio rimediato nella partita contro il Verona, ha preferito restare nella Capitale per lavorare sul totale recupero delle sue condizioni. Anche il nuovo attaccante giallorosso Lukaku, che ieri ha esordito all'Olimpico, sarà impegnato con la nazionale del Belgio. Tra gli altri giocatori che non resteranno a Roma durante la sosta ma che raggiungeranno le proprie squadre nazionali ci sono anche Rui Patricio con il Portogallo, Ndicka con la nazionale ivoriana, Celik con la Turchia e Zalewski con la Polonia. Anche Aouar è stato convocato con l'Algeria, ma ovviamente le sue condizioni in seguito all'infortunio muscolare rimediato nel match contro il Milan sono da monitorare.