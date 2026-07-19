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Dybala al top: subito una doppietta. Assalto all'olandese

Una Roma che corre e che accelera. Perlomeno sul campo. I giallorossi hanno disputato la prima amichevole di questa nuova stagione: 6-0 nel test contro la Primavera. In grande spolvero Dovbyk, ma soprattutto Dybala, entrambi protagonisti con una doppietta. Di Cristante e Soulé le altre due reti. Il match è stato utile a Gasperini per ricevere un feedback dopo la prima settimana di ritiro. Un minimo di preoccupazione l'ha destata Hermoso, uscito dal campo dopo una botta al ginocchio. Condizioni da monitorare. Fronte mercato: si accelera per Summerville. Dopo il primo 'no', la Roma è pronta a formulare una seconda offerta. Sono ore decisive per l'olandese. Stallo, invece, per quanto riguarda Moreira: lo Strasburgo non molla e continua a fare muro.

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