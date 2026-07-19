Primo test della pre-season andato in archivio per la Roma di Gasperini, che ha ritrovato anche Dybala e Wesley: l'argentino fino a pochi giorni fa era formalmente svincolato, l'altro invece è rientrato dall'infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale. Unico assente Robinio Vaz ancora ko mentre Celik è volato a Torino. Con pochi giocatori a disposizione, il tecnico giallorosso spera a maggior ragione non sia nulla di grave per Mario Hermoso, uscito dal campo con il ghiaccio applicato sulla gamba destra, appena sotto il ginocchio. Lo spagnolo ha chiuso così la sua amichevole, verosimilmente per una botta ma ovviamente si moniterà nelle prossime ore.