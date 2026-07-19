La Roma fa sul serio per Summerville. Dopo il primo 'no' ricevuto dal West Ham alla prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus i giallorossi sono pronti ad alzare la posta in palio. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il club metterà sul piatto un'offerta più alta per avvicinarsi ai 50 milioni di euro richieste dalla squadra di Londra. Ore decisive per l'esterno olandese che ha aperto alla Roma ed ha accettato l'ingaggio da 4 milioni di euro più bonus. Ora c'è da trovare l'intesa con gli inglesi, ma i giallorossi sono pronti all'assalto finale anche perché D'Amico ha fretta di chiudere l'operazione entro mercoledì per regalare al tecnico il primo colpo dell'estate giallorossa.