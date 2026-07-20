Dopo gli allenamenti, le doppie sedute e l’amichevole contro la Primavera, a Trigoria si è conclusa la prima settimana di ritiro. I giallorossi sono ora pronti a ripartire e a suonare la carica ci ha pensato Mario Hermoso con un post pubblicato sui social: "Si ricomincia". Un messaggio che sembra rassicurare anche sulle sue condizioni fisiche. Durante l’amichevole infatti, il centrale spagnolo era stato costretto a lasciare il campo dopo aver ricevuto un duro colpo sotto il ginocchio ma il problema non sembra preoccupare Gasperini che vuole continuare ad alzare il ritmo in vista dell'inizio della nuova stagione.

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