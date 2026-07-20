Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Io avrei già lasciato perdere. È un buon giocatore, però non è uno che fa la differenza: la fanno i soldi, non il giocatore. Io avrei già girato in un’altra direzione. La vicenda Greenwood mi ha colpito in una certa maniera. Mi auguro che la Roma sia nelle condizioni di mettere alternative valide e soprattutto motivate: non è possibile che la Roma diventi una pedina di scambio. Al momento la Roma ha due giocatori in meno.”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Tutti i giorni facciamo gli stessi discorsi. Mi aspettavo un Gasperini arrabbiato, come l’anno scorso: siamo nella stessa situazione. Molte volte, a seconda di chi abbiamo vicino all’allenatore o no, la situazione della Roma è identica a quella dell’anno scorso. Per me il sacrificato sarà Koné. È vero che Vicario è meno bravo di Svilar, però Vicario in porta alla Roma ci può stare. Svilar è superiore, però se vai a cambiare devi prendere un grande portiere.”