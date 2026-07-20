Gian Piero Gasperini attende Lorenzo Pellegrini, da un giorno all'altro. Cresce l'ottimismo per ottenere il rinnovo con l'ex capitano entro questa settimana, spegnendo ogni residua voce di una sua partenza da Trigoria e allontanando una volta per tutte le mire di Massara. I termini dell’accordo di massima sono ormai tracciati e mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima delle firme. Per il centrocampista è pronto un nuovo contratto con scadenza fissata al giugno 2028, che prevede un ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno. All’interno del nuovo vincolo, come riporta Tuttosport, sarà inserita anche un’opzione di rinnovo automatico per prolungare l’accordo fino al 2029, ricalcando la linea di stabilità temporale già adottata dal club per il rinnovo di Gianluca Mancini.