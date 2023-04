Roma, Mourinho in emergenza. Oriana a Martinez: “Porta Dybala all’Aston Villa”

Day after del pareggio della Roma contro il Milan. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? La risposta arriva da José Mourinho. "Sono due punti persi ma sono più orgoglioso che triste. Se si parla solo di prestazione è ingiusto per noi, perché solo noi con tutte le difficoltà che abbiamo possiamo giocare una partita così contro il Milan". Due i ko di ieri, Kumbulla e Belotti, che si aggiungono a quelli di Smalling, Llorente, Karsdorp, Dybala, Wijnaldum e Maticè squalificato contro il Monza. A maggio i giallorossi scenderanno in campo almeno 7 volte in 25 giorni (una media di una partita ogni 3 giorni e mezzo), affrontando squadre e partite non banali. Dopo il Monza, ci sarà l'Inter in un altro confronto fondamentale per un posto in Champions League. Poi sarà il turno del Leverkusen in casa (partita che servirà per cercare di indirizzare la qualificazione fin da subito), del Bologna al Dall'Ara, e del ritorno in Germania. Per finire con la Salernitana in casa e la Fiorentina in trasferta.