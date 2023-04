Bologna-Roma, biglietti per il settore ospiti in vendita l’otto maggio alle ore 10

Domenica 14 maggio alle ore 18 la Roma affronterà il Bologna in trasferta. La sfida sarà a cavallo dell'impegno europeo col Bayer Leverkusen. I tifosi sono giallorossi sono pronti a seguire i ragazzi di Mourinho in Emilia-Romagna e riempiranno il settore ospiti del Dall'Ara. I biglietti verranno messi in vendita l'otto maggio alle ore 10. Fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Lazio potranno acquistare unicamente la curva ospiti e solo con Fidelity della Roma. I prezzi saranno comunicati nelle prossime settimane. I tagliandi a disposizione dei romanisti sono circa 2500.