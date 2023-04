Martinez: “Porterei degli argentini all’Aston Villa”. Oriana: “Prendi Dybala”

Il futuro di Dybala alla Roma è ancora tutto da scrivere. La Joya si trova benissimo a Trigoria, ma senza Champions League potrebbero cambiare gli scenari. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Oriana Sabatini. La compagna di Paulo ha partecipato con Wright e Martinez al terzo episodio di 'Behindthegame'. El Dibu grande protagonista dell'ultimo Mondiale ha dichiarato di voler portare degli argentini all'Aston Villa e ha nominato Rodrigo De Paul. Oriana ha replicato: "No, portati Dybala". Una frase che non farà sicuramente piacere ai tifosi giallorossi. Inoltre Ian Wright ha parlato dell'interesse del Manchester United per il numero 21 qualche anno fa. La showgirl argentina ha risposto: "Non ci avete provato abbastanza".