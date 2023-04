Mercato Roma, osservatori United e Psg all’Olimpico per Abraham

Due grandi club europei hanno messo gli occhi su Tammy Abraham, come riporta gazzetta.it. All'Olimpico, a vedere Roma-Milan, c'erano anche alcuni osservatori di Manchester United e Paris Saint-Germain, volati nella Capitale per monitorare da vicino l'attaccante inglese. Non è la prima volta per i Red Devils che seguono il numero 9 giallorosso già da tempo. Da inizio stagione gli osservatori dello United sono stati avvistati diverse volte in tribuna Monte Mario e - in ogni occasione - il motivo della presenza degli scout inglesi non è mai cambiato: visionare e valutare le prestazioni di Abraham. Ad Old Trafford infatti sono alla ricerca di un sostituto di Wout Weghorst, destinato a tornare al Burnley a fine stagione. Da qualche settimana però anche a Parigi hanno iniziato a pensare al centravanti di Mourinho al posto di Hugo Ekitiké. A Trigoria sono consapevoli che presto potrebbe arrivare un’offerta per il centravanti. Per lasciar andare Abraham però, Tiago Pinto non è intenzionato a fare sconti: sul contratto dell’inglese infatti c’è una clausola di “buy back” da 80 milioni di euro in favore del Chelsea che, nella prossima sessione di mercato, potrebbe riportarlo in patria versando la cifra nelle casse del Fulvio Bernardini. Ipotesi difficile, ma per la Roma (al momento) la base d’asta resta quella. In ogni caso i Blues potrebbero rientrare in un’eventuale operazione visto che, se i giallorossi dovessero ricevere un’offerta per Tammy, dovranno obbligatoriamente comunicarla al Chelsea, che vanta un diritto di prelazione sul calciatore.