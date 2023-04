Roma, social scatenati contro Orsato sul gol del Milan: “C’era fallo su Ibanez”

Il day-after di Roma-Milan porta con sé, oltre alla delusione per il pareggio subito nel finale, anche diverse polemiche arbitrali. Sui social, Twitter in particolare, sono molti i tifosi giallorossi che si sono scatenati contro l'arbitro Orsato e il Var Di Paolo per la spinta di De Ketelaere su Ibanez in occasione del gol di Saelemaekers: "E pure ieri Orsato ha guardato da un'altra parte, e quelli del Var stavano a prendere un caffè. E come ogni anno campionato indirizzato verso il nord". Questo il messaggio di un tifoso giallorosso al quale fa da eco un altro: "La spinta di De Ketelaere. Come non è fallo?". C'è anche chi invece la prende con ironia, ringraziando scherzosamente il fischietto di Schio: "Grazie a Rocchi e Orsato". La rabbia però non si esaurisce solo al gol del pari, ma prosegue anche per l'assegnazione dei minuti di recupero: "Orsato regala la partita al Milan dopo aver dato 9 minuti di recupero (4 in più di quelli annunciati)".