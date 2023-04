Mou, tanta rabbia: “Due punti persi ma gruppo super”

Il tecnico: "Non siamo ricchi, ogni giocatore che perdiamo per noi è un problema grande"

Roma e Milan si dividono la posta e restano appaiate al quarto posto in classifica, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? La risposta arriva da José Mourinho. "Sono due punti persi ma sono più orgoglioso che triste. Se si parla s0Ì0 di prestazione è ingiusto per noi, perché solo noi con tutte le difficoltà che abbiamo possiamo giocare una partita così contro il Milan". Senza Smalling e Llorente, dopo pochi minuti la Roma ha perso anche Kumbulla, e poi Belotti e Bove."Ho allenato per 20 anni con la pancia piena con rose ricche di opzioni, ora mi tocca stare con un gruppo di ragazzi straordinari. Non siamo ricchi,ogni giocatore che perdiamo per noi è un problema grande e ne abbiamo persi tanti".