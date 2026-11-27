Previsto l'ennesimo sold out. I tifosi del Monza saranno in tribuna Monte Mario
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Di nuovo un Olimpico tutto giallorosso, come ormai capita spesso tranne che nei big match. Contro il Monza, domenica alle 18, infatti. il club ha comunicato la messa in vendita dei biglietti anche per il settore Distinti Nord-Ovest, solitamente dedicato ai tifosi ospiti che si accomoderanno nella parte alta della tribuna Monte Mario. Una scelta dettata dalla scarsa richiesta da parte del Monza. I biglietti sono già disponibili per la vendita.
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