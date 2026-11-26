Lorella Cuccarini romanista vera: non guarda il rigore di Malen, ma l'esultanza è scatenata

Cresce l'attesa per Lazio-Roma. Il derby d'andata, valido per la quindicesima giornata di campionato all'Olimpico, è in programma alle 12:30 di domenica 13 dicembre. Per il big-match tra le due squadre attualmente in vetta alla classifica di Serie A la vendita dei tagliandi in casa giallorossa inizierà domani, venerdì 27 novembre, alle ore 12. Dopo una fase di prevendita per gli abbonati campionato, fino alle 18 di giovedì 3 dicembre, l’eventuale vendita libera scatterà alle 10 di venerdì 4. Di seguito tutte le info:

Prevendita abbonati Serie A 2026/27

Dalle ore 12.00 di venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 di giovedì 3 dicembre 2026.

Settori CURVA SUD CENTRALE e CURVA SUD LATERALE

Gli abbonati AS Roma di CURVA SUD CENTRALE e LATERALE per l’attuale stagione sportiva potranno acquistare in prevendita esclusiva i suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili.

La scelta del posto sarà senza vincoli di settore (per entrambi gli ingressi), pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento Serie A.

Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:

Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale (Ingressi 18/19 e 20/21)

Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale (ingresso 15/17)

Settore DISTINTI SUD EST

Gli abbonati AS Roma di tutti i settori standard e corporate hospitality, eccetto quelli di Curva Sud Centrale e Laterale, potranno esercitare il diritto di prevendita nel settore Distinti Sud Est, sino ad esaurimento posti disponibili.

Come acquistare in prevendita

Per accedere alla prevendita online, esclusivamente tramite canale web ufficiale Vivaticket, sarà sufficiente inserire il PNR e la propria data di nascita, senza spazi, nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto (es: abbonamento R12ABC nato il 10/01/2000 dovrà inserire il codice R12ABC10012000 per validare l’acquisto in prevendita).

In questa fase sarà possibile acquistare max 1 biglietto per singola transazione.

Vendita libera

L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 dicembre 2026.

In questa fase sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.

Prezzi biglietti

Distinti Sud Ovest Ospiti (INGR. 15/17) 49 euro

Curva Sud (INGR. 18/19, 20/21) 49 euro

Distinti Sud Est (INGR. 22/24) 49 euro

I prezzi saranno validi per tutte le fasi di vendita.

Info Tribuna Monte Mario Sud

La Tribuna Monte Mario Sud è in vendita attraverso i canali ufficiali SS Lazio e non sarà pertanto possibile garantire alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori.

Prezzi applicati:

Tribuna Monte Mario TOP - 10BC - 12 BS/INTERO: 190 euro, UNDER 16: 80 euro

Tribuna Monte Mario Laterale - 11BD - 11BS/INTERO: 150 euro, UNDER 16: 65 euro

Clicca qui per acquistare la Tribuna Monte Mario Sud

Info biglietti per tifosi con disabilità

Persone con disabilità su sedia a rotelle + accompagnatore (prezzo per la coppia, 49 euro) – Settore 13BS

Il ridotto per le persone con disabilità su sedia a rotelle ed accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente chiamando il CONTACT CENTER ASROMA allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

Dalle ore 12.00 di venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 di giovedì 3 dicembre 2026, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati AS Roma del settore Tribuna Tevere Disabili (fino ad esaurimento posti disponibili). Eventuale vendita libera dalle ore 10 di venerdì 4 dicembre 2026.

Persone con disabilità deambulanti + accompagnatore (prezzo per la coppia, 130 euro) – Settore 11BS

Il ridotto per le persone con disabilità al 100% deambulante con accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente chiamando il CONTACT CENTER ASROMA allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

Dalle ore 12.00 di venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 di giovedì 3 dicembre 2026, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati appartenenti alla suddetta categoria. Eventuale vendita libera dalle 10 di venerdì 4 dicembre 2026.

Cambio utilizzatore

Il cambio utilizzatore per tutti i biglietti acquistati a tariffa intero e per quelli destinati agli accompagnatori delle persone con disabilità su sedia a rotelle o deambulanti sarà disponibile cliccando qui a partire dalle ore 10 di venerdì 4 dicembre 2026.

Attenzione! È consentita massimo un’operazione di modifica per singolo sigillo fiscale".