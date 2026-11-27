Archiviata l'impresa di Parigi, la Roma si rituffa su un campionato che la vede sempre più protagonista. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica quando, alle 18, arriverà il Monza di Varela. Una sfida tra bomber con Malen ma anche il ritorno all'Olimpico di due ex che di certo non attireranno gli applausi dalle tribune. In panchina per i brianzoli c'è, infatti, Ivan Juric. Il tecnico, discepolo di Gasperini, a Roma non ha lasciato affatto un bel ricordo. Nella stagione 2024/2025 ha allenato il club giallorosso per 12 partite ufficiali (dal 19 settembre all'11 novembre 2024), chiudendo con 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, 15 gol fatti e 17 subiti e una media di 1,25 punti a partita. L'esonero era inevitabile. Per il croato si tratta della prima volta da ex all'Olimpico visto che lo scorso anno non ha completato la stagione all'Atalanta. In tribuna (dovrebbe) esserci Mauro Baldissoni, attuale ad del Monza ex direttore generale della Roma di Pallotta. Un'epoca in cui sono state tante le frizioni con il tifo romanista: dalla vicenda Totti alla battuta rivolta a chi criticava la società, affermando che i tifosi comprano il biglietto per dare amore alla squadra e che, se pensano di esprimere opinioni come in un prime time televisivo, il biglietto dovrebbe costare di più. Insomma non ci sarà di certo l'accoglienza riservata in questi mesi ad altri ex come Mourinho, De Rossi, El Shaarawy o Aquilani.