Un gol ogni 100 minuti giocati, una media da bomber. Rodrigo Mora si scalda e contro il Monza tornerà sulla trequarti dopo i 90 minuti passati in panchina a Parigi. Il talento portoghese dovrebbe giocare al fianco di Dybala visto che Soulé è uscito stremato mercoledì scorso e che all'orizzonte ci sono Bologna, Sporting Lisbona e Lazio. Mora vuole continuare a stupire, e magari a segnare. Con una rete, infatti, l'ex Porto scriverebbe la storia del campionato italiano. Fin qui ha sbattuto sul tavolo un poker di gare di fila sul tabellino dei marcatori, contro Cagliari, Sassuolo, Udinese e infine Parma. Prima di lui ci era riuscito Moise Kean (nato il 28 febbraio 2000) nel 2019 quando vestiva la maglia della Juventus, tra il 30 marzo e il 13 aprile, contro Empoli, Milan, Cagliari e Spal. E 11 anni prima era toccato a un altro enfant prodige come Alexandre Pato (nato il 2 settembre 1989): tra il 14 dicembre 2008 e il 17 gennaio 2009 il 'papero' segnò consecutivamente a Juventus, Udinese, Roma e Fiorentina. Con un eventuale quinto gol Mora li supererebbe almeno come consecutività. Pato, infatti, in quelle quattro giornate aveva messo a segno sei reti prima di fermarsi contro il Bologna.