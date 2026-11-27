Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Il Monza secondo me sarà una tappa di trasferimento, ma è una partita da non sottovalutare perchè hanno Varela, Robinson. Passi dalle luci scintillanti di Parigi all’orticello del nostro campionato, per cui devi essere concentrato, non concedere niente e portarti a casa i tre punti"

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Fatico a trovare partite in cui l’atteggiamento della Roma è stato sbagliato. Mi riferisco a questa stagione ma non soltanto: questo aspetto è caratterizzante di tutto il periodo Gasperini. Poi se penso alla partita di domenica non vedo una gara dall’esito scontato, ma la Roma è più forte del Monza. Questo è certo. Lo spauracchio è Varela”

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Mi preoccupa la possibilità di un momento di down dopo la grande partita di mercoledì contro il PSG. Il Monza è la vera “Prova del nove”, come diceva Rino Tommasi. I cinque punti di Champions sono offensivi per quanto hai fatto, e non rende giustizia a quello che hai fatto in campo”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Per domenica mi aspetto Ghilardi e Balerdi in difesa, mi aspetto Lulli e Wesley sulle fasce, mentre in attacco penso che possa giocare Soulè con Dybala, ma non mi sorprenderebbe se cominciasse con Mora e Dybala e poi giocarsi la carta Soulè a partita in corso. Giustamente Gasp ragiona sui sedici, le partite durano novanta minuti e spesso si decidono nell’ultima mezzora. La formazione che parte titolare è importante, ma anche tenersi delle armi di rottura dalla panchina: Soulè è uno di quelli che può spaccare la partita subentrando a gara in corso"