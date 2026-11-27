Il primo settembre un aereo lo attendeva per portarlo a Roma. L'accordo era chiuso e sarebbe stata la ciliegina sulla torta del mercato giallorosso. Poi i dubbi, più che altro di carattere familiare, e alla fine la permanenza allo Stoccarda che non prese benissimo il suo no all'ultimo minuto viste le condizioni economiche. Jamie Leweling oggi probabilmente prenderebbe quell'aereo. Il suo inizio stagione, infatti, è decisamente sotto le aspettative tanto da essergli costato la nazionale tedesca: 1 solo gol in Bundesliga e nemmeno una partita disputata per 90 minuti. Ben diverso dal rendimento dello scorso anno quando chiude il bilancio con 11 gol e 12 assist. Lo Stoccarda ha ancora bisogno di entrate e in campionato sta andando male (ottavo in classifica).

E la Roma ha ancora bisogno di un esterno. In questo caso a tutto fascia e che quindi potrebbe ricoprire sia il ruolo di Wesley , sia quello da ala sinistra. Leweling, infatti, calcia con entrambi i piedi e può essere impiegato sulle due fasce. Certo, tutto dipenderà dall'eventuale budget "erogato" dai Friedkin. Se ne saprà qualcosa di più in queste ore visto l'imminente arrivo di Ryan Friedkin. La Roma in estate aveva chiuso l'accordo a 30 milioni, ora difficilmente sborserebbe quella cifra. Ma con la formula del prestito oneroso con riscatto vincolato, alla Malen insomma, la trattativa potrebbe riprendere. Condizionale d'obbligo, prima serve il via libera della proprietà.