Roma, missione Rangers: a Glasgow per spezzare la maledizione dei gol in Europa League

La Roma continua ad avere enormi difficoltà in fase realizzativa e l'ultima sconfitta in casa del Milan ne è la dimostrazione. Tante occasioni - anche rispetto al periodo dello scorso anno sotto la guida Ranieri - ma pochi, pochissimi gol . E se l'incantesimo sembra esserci anche in Serie A, è soprattutto in Europa League che i giallorossi continuano a non riuscire a segnare. Dopo una buona prestazione in casa del Nizza con 2 gol segnati da Ndicka e Mancini , la porta degli avversari è stata veramente stregata come dimostrano anche i dati .

I numeri contro Lille e Viktoria Plzen: a Glasgow per cambiare il trend

A Nizza sono arrivati due gol a fronte di un dato di soli 0,8 xG (expected goals), mentre nelle sfide casalinghe (entrambe perse) contro Lille e Viktoria Plzen a fronte di 4,9 xG e 7 big chance, la Roma ha segnato solamente 1 gol (su rigore con Dybala). I numeri includono ovviamente anche il rigore (in realtà 3) sbagliato da Soulé, contato come unico tiro effettivamente valido. La squadra di Gasperini non è sicuramente nell'élite per quanto riguarda la creazione offensiva - in campionato è a poco meno di 1,5 xG - e perdere due partite a causa di errori difensivi (evitabili), in cui si è creato tanto e interpretate bene nel complesso è proprio ciò che non può permettersi. L'infortunio di Dybala complicherà ancor di più i piani della Roma - che aveva comunque trovato una sua fisionomia giocando con la Joya e Soulé davanti. A Glasgow ci sarà bisogno di vedere il miglior Dovbyk - e perché no, qualche novità nel trio offensivo come Pisilli a sinistra - per spezzare quello che sembra davvero un incantesimo e tornare a fare punti in una competizione che grida ancora vendetta.