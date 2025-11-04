Infortunio Dybala, confermata la lesione: quante partite salta

Le sensazioni non erano positive e gli esami strumentali hanno confermato la lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Paulo Dybala. Salterà sicuramente le partite con Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland. Gasperini spera di riaverlo a disposizione per il match col Napoli, ma la possibilità di vederlo direttamente in campo a dicembre nella trasferta di Cagliari è concreta. L'argentino ha già iniziato le terapie a Trigoria. Doccia fredda per i giallorossi che non avranno a disposizione la Joya. Il peso dell'attacco ora è tutto sulle spalle di Dovbyk già a partire dalla trasferta in Scozia contro i Rangers.