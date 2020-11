Roma, l’uomo mercato è Pinto. Friedkin: “Talento mondiale”. Dzeko ancora positivo, si ferma Smalling

La Roma ha ufficializzato il suo nuovo uomo mercato. Dal primo gennaio 2021 l’area sportiva sarà gestita da Tiago Pinto. Fino ad allora resterà al Benfica, dove insieme a Rui Costa negli ultimi anni ha lavorato mostrando le sue qualità. Qualità segnalate ai Friedkin dalla Retexo di Gould e che hanno convinto i nuovi proprietari a scommettere su questo 36enne del nord del Portogallo. “È un talento mondiale” ha detto il presidente romanista, che ha aggiunto: “Siamo convinti che la sua notevole energia, i suoi solidi princìpi e la sua capacità di individuare, sviluppare e ottimizzare il profilo dei talenti sosterranno la nostra ambizione di rendere la Roma competitiva per i più importanti trofei italiani ed europei”. Da Joao Felix a Ruben Dias, sono tanti i talenti che ha saputo valorizzare in questi anni passati a Lisbona. “È stata la scelta più difficile della mia carriera” ha ammesso, ma dire di no alla Roma era impossibile.

Smalling si ferma, intossicazione alimentare. Dzeko ancora positivo

Il filo diretto con Paulo Fonseca è evidente. Il tecnico portoghese avrà al suo fianco una spalla importante con cui collaborare. Per il momento continuerà a lavorare a Trigoria in autonomia. L’ultimo problema in casa Roma si chiama Smalling. L’inglese negli ultimi giorni non si è allenato per un’intossicazione alimentare, mentre oggi è tornato a fare lavoro a parte. Per il Parma non dovrebbe essere in dubbio, ma la sua condizione non è ottimale. Verso il forfait Dzeko, positivo anche al tampone effettuato oggi. Domani nuovo test per sperare nel via libera, ma al momento le possibilità di vederlo in campo domenica sono basse. Ci saranno sicuramente Spinazzola e Carles Perez, che oggi hanno lavorato in gruppo. Ufficializzato il rinnovo del giovane Ciervo, mentre la prossima settimana arriverà la firma di Ndiaye.