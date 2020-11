Trigoria, Perez e Spinazzola in gruppo. Mirante ancora individuale, out Smalling

Terzo giorno di allenamenti a Trigoria per la Roma. La squadra di Fonseca prepara la sfida di domenica alle 15 contro il Parma di Liverani. Il tampone di Dzeko non ha dato ancora esito negativo, ma la bassa carica virale non fa comunque perdere l’ottimismo. Se anche dovesse recuperare, contro gli emiliani andrebbe solo in panchina. Altrimenti si rivedrebbe in Romania per l’Europa League. Recuperati Carles Perez e Spinazzola, mentre domani Mirante tornerà in gruppo. Smalling si allena a parte per un’intossicazione alimentare.

INDISPONIBILI

Chris Smalling: forte intossicazione alimentare, in dubbio per il Parma.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Edin Dzeko: positivo al coronavirus, in quarantena

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Spinazzola e Carles Perez sono rientrati in gruppo. Mirante svolge lavoro individuale propedeutico al reinserimento in gruppo domani. Smalling ha avuto una forte intossicazione alimentare e lavora a parte.

PROBABILE FORMAZIONE

In porta torna Mirante, in difesa Mancini, Cristante e Ibanez se Smalling non dovesse recuperare. A centrocampo Veretout con Villar (oppure Cristante se ci fosse il difensore inglese), visto che Pellegrini è in quarantena. A destra Karsdorp in vantaggio su Peres, a sinistra Spinazzola recupera Spinazzola. Davanti Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Borja Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.