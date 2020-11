Dzeko ancora positivo, domani nuovo tampone: vicino il forfait col Parma

Edin Dzeko è ancora positivo al Covid. Il secondo tampone effettuato in due giorni non ha liberato il bosniaco dalla quarantena. La carica virale riscontrata è bassa, ma ancora presente. Per domani è previsto un nuovo tampone, ma a questo punto la sua presenza con il Parma sembra da escludere. Intanto il numero 9, che non ha sintomi, continua ad allenarsi a casa per non perdere il tono muscolare. Contro gli emiliani Fonseca dovrà scegliere se puntare su Mayoral per il terzo match consecutivo, o sperimentare di nuovo la soluzione con il falso nove affidandosi a Mkhitaryan.

Marco Prestisimone – Valerio Salviani