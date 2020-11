Da Joao Felix a Ruben Dias: le cinque migliori operazioni del Benfica di Tiago Pinto

Giornata di sorprese in casa Roma. I Friedkin hanno annunciato il nuovo dg: sarà Tiago Pinto, ex del Benfica. Dal 2017, sotto la sua gestione, i portoghesi hanno vinto la Primeira Liga e la Supercoppa portoghese, oltre a qualificarsi regolarmente per la Champions League. Dal suo arrivo in casa Benfica la sua scalata è stata esponenziale, alzando il livello del suo lavoro di anno in anno. Durante le sue sessioni di mercato, condotte con una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rui Costa, ha acquistato calciatori provenienti da tutto il mondo, riuscendo comunque, nel corso dei vari campionati, a valorizzare talenti del vivaio poi riveduti a cifre monstre.

Ha collaborato Francesco Minni