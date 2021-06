Roma, l’Under 18 ‘vendica’ la Primavera. Atalanta schiantata 6-0: è finale

I ragazzi di Aniello Parisi centrano la finale scudetto dominando i nerazzurri, che invece a livello Primavera avevano eliminato i giallorossi solo martedì scorso

L'Under 18 vendica la Primavera. La Roma di mister Aniello Parisi domina l'Atalanta vincendo addirittura 6-0 nella semifinale scudetto. Un successo che arriva a pochi giorni di distanza dal ko dei ragazzi di De Rossi, che hanno perso 2-1 nel finale contro la Dea, venendo eliminati dai playoff scudetto del campionato Primavera 1. E oggi in campo c'erano proprio tanti dei ragazzi sconfitti martedì a Reggio Emilia, che oggi si sono presi una bella rivincita. A Ravenna i giallorossi hanno schiantato l'Atalanta, grazie ai gol di Cassano, Volpato e alle doppiette di Afena-Gyan e Modugno. Da Rocchetti a Oliveras e Gyan, dalla delusione cocente in Primavera alla gioia incontenibile di stasera. Ora i ragazzi di Parisi se la vedranno nell'ultimo atto, in programma il 18 giugno a Cesena, contro la vincente di Inter-Genoa. Appena ieri era arrivata un'altra soddisfazione per il settore giovanile della Roma, con la finale scudetto conquistata anche dall'Under 17 di Piccareta ai supplementari contro la Spal. Per loro l'appuntamento è invece il 29 giugno.