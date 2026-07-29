Castro ha sbloccato il mercato della Roma, ma il lavoro di D’Amico prosegue. Diverse ancora le caselle da occupare per accontentare Gasperini che vorrebbe almeno un altro volto nuovo entro venerdì, giorno della partenza per il Galles. Il ds è a caccia di esterni di centrocampo e soprattutto d’attacco. Nusa è ancora l’obiettivo numero uno ma neanche ieri ci sono stati passi in avanti. La richiesta da 60 milioni rimane alta. Sul taccuino sono diversi i nomi: in Bundesliga piacciono Leweling (Stoccarda) e Bahoya (Eintracht Francoforte). È stato offerto anche Martinelli dell’Arsenal, ma l’ingaggio da 11 milioni di euro lordi frena l’entusiasmo. Si aspetta una rivoluzione sulle fasce, anche per quanto riguarda il centrocampo. Il voltafaccia di Celik ha stravolto i piani ma Gasp, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. A destra il nome nuovo è quello di Fresneda. Scuola Real Madrid, al 2023 allo Sporting CP che per cederlo chiede 25 milioni. La Roma ne vorrebbe spendere un po’ meno. Sullo sfondo c’è sempre Belghali. Serve un vice Wesley e D’Amico ha messo gli occhi su Alessio Cacciamani del Torino. Il sogno rimane Moreira. Gianluca Mancini ha giurato amore eterno alla Roma. Pochi giorni fa è arrivata la firma sul rinnovo fino al 2029 nonostante le voci d’interessamento dell’Inter e la volontà del procuratore Giuseppe Riso che avrebbe voluto fargli cambiare aria: "Volevo portarlo via con offerte anche più importanti, ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere. Gli ho detto che è un pazzo".