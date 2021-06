La Roma Under 17 in finale scudetto: battuta la Spal 3-2 al 120′

Per i giovani giallorossi decisivo un gol all'ultimo istante di D'Alessio

La Roma Under 17 è in finale scudetto. I giallorossi hanno battuto 3-2 al campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria la Spal. Una vittoria ancora più speciale perché arrivata al 120', all'ultimo minuto dei tempi supplementari. Dopo il vantaggio di Pisilli, la Spal è andata in vantaggio con D'Andrea e Zuberek. All'87' però il gol del pareggio di Falasca che è valso ai supplementari. All'ultimo istante la gioia di D'Alessio che fa esplodere di gioia il tecnico Piccareta e tutto lo staff. Finale in programma il 29 giugno alle 19 a Ravenna.