Aspettando gli esterni, Gasperini si gode Santiago Castro. Oggi il primo incontro tra i due e sarà subito a disposizione per la ripresa degli allenamenti. Ieri la prima giornata nella Capitale (con lui anche la moglie Agustina Gonzalez) dopo il bagno di folla di martedì sera. Visite mediche, poi la firma sul contratto fino al 2031. un rinforzo per il pacchetto offensivo che nella passata stagione ha fatto penare il tecnico prima della svolta firmata da Malen. Castro - scrove Daniele Aloisi su Il Messaggero - arriva con la sigla di vice del bomber olandese, ma sarà molto di più. L’anno scorso Bobby si è caricato la squadra sulle spalle, dal suo arrivo non ha saltato neanche una partita di campionato. Quattordici le reti in diciotto presenze, tutte da titolare. Dietro a lui, però, il vuoto. Malen non è più solo e questa è già una buona notizia per Gasperini che già a partire dalla sfida contro il Cardiff di sabato potrebbe provarli insieme. Il modulo preferito rimane sempre il 3-4-2-1, ma nel corso della carriera ha utilizzato anche il 3-4-1-2. Santiago, inoltre, può anche giocare come seconda punta. Per un argentino che arriva, un altro rischia di salutare. Soulé rimane sul mercato e nei giorni scorsi è stato offerto al Milan che valuterà se affondare il colpo o lasciar perdere, su di lui c’è anche il Sunderland.