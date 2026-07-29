Dopo Santiago Castro è il momento di mettere le ali. Al plurale, perché l'obiettivo del ds D'Amico è quella di portare due esterni alti alla corte di Gasperini. Una possibilmente entro la partenza per il ritiro in Galles. E, quindi, a stretto giro. Per questo la Roma ha deciso di fissare una deadline per Antonio Nusa: se il Lipsia entro stasera non rivedrà la richiesta da quasi 60 milioni, si virerà su altro. Gli occhi di D'Amico sono puntati su Spagna e Germania dove giocano Abde Ezzalzouli del Betis e Jean-Mattéo Bahoya dell'Eintracht Francoforte. La valutazione del cartellino è decisamente diversa: 55 milioni per l'ala marocchina del Betis (10 gol e 9 assist nella scorsa Li-ga), poco meno di 35 per Bahoya. Sullo sfondo, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, c'è anche Malick Fofana del Lione. Diego Moreira che resta il grande obiettivo per la fascia sinistra di centrocampo. Nel frattempo, si scalda la pista che porta a Ivan Fresneda per coprire il buco lasciato da Celik. difensore Israel Reyes del Club America, ma servirà qualcosa in più dei 3 milioni offerti finora. In caso di cessione di Koné, servirebbe un investimento importante proprio li in mezzo al campo, dove piacciono Habib Diarra del Sunderland e Nicolas Raskin dei Glasgow Rangers.