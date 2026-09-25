Francesco nel libro 'Oltre' ha spiegato perché ha detto 'no' al ritorno in giallorosso

Redazione
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Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

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Nel suo nuovo libro "Oltre" Francesco Totti ha raccontato la verità sul possibile ritorno alla Roma nella veste di dirigente: "Mi è arrivata una sola proposta tramite intermediari - e non durante un faccia a faccia con i Friedkin che non c'è mai stato - per fare l'uomo immagine in occasione del Centenario della Roma", scrive Francesco che ha poi aggiunto: "Ho declinato l'offerta. Non mi sono mai sentito a mio agio nei panni della bella statuina, che deve sorridere senza incidere e annuire senza poter decidere". Totti lo aveva spiegato anche a Gasperini nella 'famosa' cena di qualche mese fa: "Insomma, non ci sono i presupposti. Tanto per iniziare, credo che la Roma sia dei romanisti, mentre le proprietà vanno e vengono. E poi penso di meritare, come minimo, quel rispetto che si concede a chi viene considerato una buona compagnia per un caffè", si legge sul libro. Ad oggi è complicato ipotizzare un ritorno a Trigoria per l'ex capitano che per il momento è concentrato sulla sua nuova avventura con la squadra di basket Maxima.

Totti testimonial Cofra

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