La Lega Serie A ha appena svelato gli anticipi e i posticipi dalla 13ª alla 19ª giornata. La Roma di Gasperini, protagonista di un super avvio di stagione, dopo la sosta dovrà affrontare un vero e proprio tour de force. Poi ci sarà un'altra pausa per le Nazionali, prima di arrivare a fine novembre, quando inizierà un ciclo di partite senza sosta. I giallorossi affronteranno il Monza domenica 29 novembre alle 18. Poi arriva la prima sfida di venerdì della stagione, contro il Bologna: appuntamento venerdì 4 dicembre alle 20.45. Si passa alla 15ª giornata, probabilmente la più attesa, perché è quella del primo derby stagionale. La Roma affronterà la Lazio domenica 13 dicembre alle 12.30, lo stesso orario del derby di ritorno della passata stagione. E gli appuntamenti di cartello non sono finiti. Alla 16ª giornata c'è la Juventus, con la sfida in programma sabato 19 dicembre alle 20.45. Alla 17ª, invece, i giallorossi affronteranno il Frosinone sabato 2 gennaio alle 18. Infine le ultime due sfide del calendario. Per l'Epifania, turno infrasettimanale contro il Venezia: appuntamento martedì 5 gennaio alle 18.30. Poi il Milan, sabato 9 gennaio alle 18, a chiudere questo intenso ciclo di partite e il girone d'andata. Spazio anche alla Coppa Italia: sono uscite le date e gli orari degli ottavi di finale. La Roma affronterà il Verona. La partita si giocherà martedì 12 gennaio alle 21.

Il calendario completo

13ª giornata:-Monza, domenica 29 novembre, ore 18:00

14ª giornata: Bologna-Roma, venerdì 4 dicembre ore 20:45

15ª giornata: Lazio-Roma, domenica 13 dicembre, ore 12:30

16ª giornata: Roma-Juventus, sabato 19 dicembre, ore 20:45

17ª giornata: Roma-Frosinone, sabato 2 gennaio, ore 18:00

18ª giornata: Venezia-Roma, martedì 5 gennaio, ore 18:30

19ª giornata: Roma-Milan, sabato 9 gennaio, ore 18:00