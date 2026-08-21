Manca sempre meno all'esordio in campionato di lunedì contro la Fiorentina, ma il calciomercato della Roma si appresta a vivere la sua fase più intensa. A 11 giorni dalla fine della sessione estiva, il club giallorosso è alla ricerca di un esterno basso e di un'ala sinistra. Dando priorità al laterale, il reparto offensivo potrebbe essere puntellato solo con un prestito magari con diritto di riscatto. Il tutto considerando anche l'eventuale cessione dei 'sacrificabili' Ziolkowski e Soulé. Ma ciò che sorprende di quest'estate romanista sono gli oltre 100 milioni spesi per rinforzare l'organico a disposizione di Gasperini, abbassando monte ingaggi ed età media.

Roma, quasi 115 milioni spesi: e mancano ancora due pedine

Abbassamento ingaggi e linea verde: la scelta della proprietà

Oltre ai 25 milioni per il, il club giallorosso ad oggi ha speso 35 milioni per(21 anni), 16.5 per(22), 25 per(19) e 13 per. Quasi 115 milioni, in attesa di. I nomi caldi sono quelli di(24 anni) e(21), profilivalutati rispettivamente 25-30 milioni dall'Inter e 35 dal Lione.a titolo definitivo: in queste oreper provare a completare la rosa di Gasp e accontentare la richieste del tecnico giallorosso.Intanto, però, appare evidente è come lastia dando i suoi frutti. Esemplari nell'ottica abbassamento ingaggi i, mentre per quanto riguarda laspiccano gli acquisti dei due attaccanti e del difensore greco. Sono giàin organico: Ziolkowski (21), Koulierakis (22), Ghilardi (23), Rensch (23), Pisilli (21), Koné ed El Aynaoui (25), Mora e Vaz (19), Castro (21) e Soulé (22)., oggi e nel futuro, a disposizione di un allenatore comeprofili emergenti. E se dovessero arrivare Fofana e Luis Henrique, o anche solo uno dei due, il numero di giovani aumenterebbe ancora.