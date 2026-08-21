Quasi 115 milioni spesi in questa finestra di mercato per rinforzare l'organico a disposizione di Gasperini, abbassando monte ingaggi ed età media
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Manca sempre meno all'esordio in campionato di lunedì contro la Fiorentina, ma il calciomercato della Roma si appresta a vivere la sua fase più intensa. A 11 giorni dalla fine della sessione estiva, il club giallorosso è alla ricerca di un esterno basso e di un'ala sinistra. Dando priorità al laterale, il reparto offensivo potrebbe essere puntellato solo con un prestito magari con diritto di riscatto. Il tutto considerando anche l'eventuale cessione dei 'sacrificabili' Ziolkowski e Soulé. Ma ciò che sorprende di quest'estate romanista sono gli oltre 100 milioni spesi per rinforzare l'organico a disposizione di Gasperini, abbassando monte ingaggi ed età media.
Roma, quasi 115 milioni spesi: e mancano ancora due pedineOltre ai 25 milioni per il riscatto di Malen, il club giallorosso ad oggi ha speso 35 milioni per Castro (21 anni), 16.5 per Koulierakis (22), 25 per Mora (19) e 13 per Molina. Quasi 115 milioni, in attesa di sciogliere le riserve su esterno basso e ala sinistra. I nomi caldi sono quelli di Luis Henrique (24 anni) e Fofana (21), profili giovani e duttili valutati rispettivamente 25-30 milioni dall'Inter e 35 dal Lione. Impensabile, senza cessioni, l'acquisto di entrambi a titolo definitivo: in queste ore sarà il ds D'Amico ad avere il compito di studiare le formule migliori per provare a completare la rosa di Gasp e accontentare la richieste del tecnico giallorosso.
Abbassamento ingaggi e linea verde: la scelta della proprietàIntanto, però, appare evidente è come la scelta della proprietà americana stia dando i suoi frutti. Esemplari nell'ottica abbassamento ingaggi i rinnovi al ribasso di Dybala e Pellegrini, mentre per quanto riguarda la linea verde di investimenti per il presente e per il futuro spiccano gli acquisti dei due attaccanti e del difensore greco. Sono già 11 gli under 25 in organico: Ziolkowski (21), Koulierakis (22), Ghilardi (23), Rensch (23), Pisilli (21), Koné ed El Aynaoui (25), Mora e Vaz (19), Castro (21) e Soulé (22). Giocatori già pronti e forti, oggi e nel futuro, a disposizione di un allenatore come Gasp che ha sempre valorizzato e lanciato profili emergenti. E se dovessero arrivare Fofana e Luis Henrique, o anche solo uno dei due, il numero di giovani aumenterebbe ancora.
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