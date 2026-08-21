Il calciomercato della Roma si appresta a vivere la sua fase più complicata. A 11 giorni dalla chiusura della sessione estiva e a poco più di 72 ore dall'inizio della stagione 2026-27, la rosa giallorossa presenta ancora due lacune. Se l'idea di Gasperini è quella di avere almeno due giocatori per ruolo, infatti, all'appello mancano un esterno basso e l'ala sinistra.

Luis Henrique e Fofana nomi caldi, c'è il nodo cessioni

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I nomi più caldi sono quelli rispettivamente di. Per il laterale brasilianodi riscatto e manca l'accordo economico con il giocatore, apprezzato per la sua duttilità (può giocare anche in avanti) e che gradirebbe l'assetto tattico di Gasperini. Per l'esterno offensivo belga del(oltre ad aspettare il ritorno dei play-off di Champions League di mercoledì 26)da circa. Più complicate le piste(il Torino non si muove dal muro dei 20 milioni) e(manca l'accordo sia con il Tottenham sulla formula del trasferimento sia con l'italiano). Questo perché la Roma, che in queste settimane, deve. Per questo, spostando la priorità sull'esterno basso, l'attaccante potrebbe arrivare 'solo' in prestito. Salvo, ovviamente, eventuali cessioni degli ultimi giorni.Per questo motivo il ds, oltre a monitorare altri, sta sondando il terreno per alcune cessioni.. Come riportato da Il Messaggero, Gasp preferisce Jan rispetto a Ghilardi ma(soprattutto dall'Arabia, dove anche nelle ultime ore si era fatto avanti il) poiché più giovane e già nel giro della nazionale. La richiesta è di(il 10% sulla futura rivendita spetta al Legia Varsavia) per fruttare unaper le casse giallorosse. In caso di addio del classe 2005 la Roma sarebbe chiamata a, ma a quel punto in prestito e magari con diritto di riscatto.invece per quanto riguarda la possibile trattativa. Sull'argentino, come raccontato anche da La Gazzetta dello Sport, si registra nuovamente. Gasp, intanto,a fronte dell'interesse del: non è un centrocampista perfetto, mase non addirittura impossibile.dunque non è affatto impossibile ma, dando priorità all'esterno basso, la sensazione è che la tanto bramata