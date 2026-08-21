La priorità è l'esterno basso con Luis Henrique in pole, l'ala sinistra dipenderà soprattutto dai movimenti in uscita. E Gasperini blinda Koné
I diversi volti dell'attacco: così Gasperini disegna la Roma
Il calciomercato della Roma si appresta a vivere la sua fase più complicata. A 11 giorni dalla chiusura della sessione estiva e a poco più di 72 ore dall'inizio della stagione 2026-27, la rosa giallorossa presenta ancora due lacune. Se l'idea di Gasperini è quella di avere almeno due giocatori per ruolo, infatti, all'appello mancano un esterno basso e l'ala sinistra.
Luis Henrique e Fofana nomi caldi, c'è il nodo cessioniI nomi più caldi sono quelli rispettivamente di Luis Henrique e Fofana. Per il laterale brasiliano l'Inter deve ancora aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto e manca l'accordo economico con il giocatore, apprezzato per la sua duttilità (può giocare anche in avanti) e che gradirebbe l'assetto tattico di Gasperini. Per l'esterno offensivo belga del Lione (oltre ad aspettare il ritorno dei play-off di Champions League di mercoledì 26) i Friedkin non hanno dato l'ok all'investimento da circa 35 milioni. Più complicate le piste Cacciamani (il Torino non si muove dal muro dei 20 milioni) e Udogie (manca l'accordo sia con il Tottenham sulla formula del trasferimento sia con l'italiano). Questo perché la Roma, che in queste settimane non ha salutato nessun big, deve tenere un occhio anche sui conti. Per questo, spostando la priorità sull'esterno basso, l'attaccante potrebbe arrivare 'solo' in prestito. Salvo, ovviamente, eventuali cessioni degli ultimi giorni.
Ziolkowski e Soulé i sacrificabili, Gasperini blinda KonéPer questo motivo il ds D'Amico, oltre a monitorare altri profili più sostenibili, sta sondando il terreno per alcune cessioni. In pole per salutare la Capitale c'è Ziolkowski. Come riportato da Il Messaggero, Gasp preferisce Jan rispetto a Ghilardi ma il polacco ha più richieste (soprattutto dall'Arabia, dove anche nelle ultime ore si era fatto avanti il Neom) poiché più giovane e già nel giro della nazionale. La richiesta è di 20 milioni (il 10% sulla futura rivendita spetta al Legia Varsavia) per fruttare una plusvalenza utile per le casse giallorosse. In caso di addio del classe 2005 la Roma sarebbe chiamata a cercare un altro centrale, ma a quel punto in prestito e magari con diritto di riscatto. Tutto fermo invece per quanto riguarda la possibile trattativa Soulé-Milan. Sull'argentino, come raccontato anche da La Gazzetta dello Sport, si registra nuovamente l'interesse del Sunderland dell'ex Ghisolfi. Gasp, intanto, ha 'blindato' Koné a fronte dell'interesse del Manchester City: non è un centrocampista perfetto, ma trovare il suo sostituto in appena 10 giorni è un'impresa ardua se non addirittura impossibile. L'ipotesi del doppio colpo dunque non è affatto impossibile ma, dando priorità all'esterno basso, la sensazione è che la tanto bramata ala sinistra potrà arrivare solo a fronte di una cessione.
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