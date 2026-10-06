Da oggi la Roma torna ad allenarsi a Trigoria, con il pensiero fisso alla sfida di Como. E in attesa di recuperare tutti i giocatori, Gasperini inizia a pensare all'undici da mandare in campo domenica. Prima di nove sfide in 27 giorni. Un tour de force. "Con un dispendio energetico notevole - dice l'allenatore giallorosso a Sky - Anche se i 5 cambi aiu-tano". Intanto, però, per la gara di Como non dovrebbe esserci Cristante, alle prese con un'infiammazione al ginocchio. "Bryan sta recuperando - continua Gasp -. Ha un problema al collaterale del ginocchio: si sta curando, ci vuole del tempo. Non siamo ancora sicuri che salti le gare contro Como e Real Madrid, ma di certo non vogliamo rischiare niente. L'obiettivo è recuperarlo al meglio". Ed allora - scrive Andrea Pugliese su "La Gazzetta dello Sport" è probabile che a Como alla fine alzi bandiera bianca, al suo posto dovrebbe giocare de Roon, alla prima in giallorosso dal via e pronto a giocare quello che per lui è quasi un derby, dopo tanti anni di Atalanta. De Roon farà coppia in mezzo con Koné, come scrive Andrea Pugliese su "La Gazzetta dello Sport".