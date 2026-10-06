Cristante ai box, ma il tecnico aspetta: "Vediamo, a Bryan serve tempo"

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La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo

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Da oggi la Roma torna ad allenarsi a Trigoria, con il pensiero fisso alla sfida di Como. E in attesa di recuperare tutti i giocatori, Gasperini inizia a pensare all'undici da mandare in campo domenica. Prima di nove sfide in 27 giorni. Un tour de force. "Con un dispendio energetico notevole - dice l'allenatore giallorosso a Sky - Anche se i 5 cambi aiu-tano". Intanto, però, per la gara di Como non dovrebbe esserci Cristante, alle prese con un'infiammazione al ginocchio. "Bryan sta recuperando - continua Gasp -. Ha un problema al collaterale del ginocchio: si sta curando, ci vuole del tempo. Non siamo ancora sicuri che salti le gare contro Como e Real Madrid, ma di certo non vogliamo rischiare niente. L'obiettivo è recuperarlo al meglio". Ed allora - scrive Andrea Pugliese su "La Gazzetta dello Sport" è probabile che a Como alla fine alzi bandiera bianca, al suo posto dovrebbe giocare de Roon, alla prima in giallorosso dal via e pronto a giocare quello che per lui è quasi un derby, dopo tanti anni di Atalanta. De Roon farà coppia in mezzo con Koné, come scrive Andrea Pugliese su "La Gazzetta dello Sport".

de roon AS Roma Training Session

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