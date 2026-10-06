Gasperini, in un'intervista a Sky Sport dall'azienda vinicola di famiglia, è tornato a parlare a 6 giorni dalla sfida col Como. "Non ci era mai capitato di fermarci così a lungo, è un esperimento che non mi pare sia piaciuto. I vertici valuteranno se è il caso di ripetersi. Noi avevamo un numero ridotto di calciatori per cui non potevamo fare amichevoli. Ci siamo presi dei giorni di riposo come oggi. Da domani (oggi, ndr) inizieremo a calarci nella realtà di un campionato che abbiamo lasciato in modo molto positivo" Come racconta Francesco Balzani su Leggo, Gasperini si è soffermato anche sui mesi vissuti a Roma: "Sono tanti piccoli fattori che hanno contribuito a questi risultati - spiega -. Il primo è aver trovato giocatori con una disponibilità enorme. Il rapporto con i Friedkin? Sento la loro fiducia a distanza. Vengono poco a Roma. Il mio obiettivo è coinvolgerli di più". Gasperini chiarisce infine la vicenda di mercato che ha visto Koné vicino al Chelsea: "Non potevamo sostituirlo in così poco tempo. Il mercato è durato tanto e fare una cessione all'ultima ora era impossibile".