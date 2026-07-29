E' sempre più in salita la strada che potrebbe portare Abde Ezzalzouli alla Roma. L'ala sinistra del Betis Siviglia infatti, secondo il quotidiano spagnolo Marca, non sarebbe contento di un eventuale trasferimento in giallorosso. Il classe 2001 marocchino preferirebbe rimanere al Betis. Come riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, inoltre, è emerso come il club di Siviglia non abbia intenzione di muoversi dalla richiesta di 45 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, preferirebbe partire da 35 più bonus per arrivare a 40: una distanza attualmente rilevante. Inoltre, non c'è l'accordo tra il club giallorosso e il giocatore. Ezzalzouli è uno dei giocatori più pagati della rosa e per il Betis, che giocherà la Champions, è un calciatore importante.