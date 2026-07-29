Nuovo nome per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato da Ugo Trani su Te la do io Tokyo i giallorossi sono ad un passo dal difensore Kostantinos Koulierakis, centrale greco che nell'ultima stagione ha giocato in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg. A gennaio aveva chiesto informazioni l'Inter, mentre l'anno scorso era finito nel mirino della Juventus. Arriverà a titolo definitivo e sarà il nuovo vice Hermoso, una delle richieste sul mercato di Gasperini. Operazione da circa 15 milioni di euro. A giugno ha sfidato la Nazionale in amichevole, è già nel giro dalla Grecia con la quale ha disputato 22 presenze. Mancino, ha iniziato la sua carriera al Paok prima del trasferimento in Germania. Ora è pronto per il passaggio nella Capitale.

Chi è Koulierakis

Konstantinos Koulierakis è un difensore centrale di 25 anni, classe 2001. È cresciuto in patria, nel settore giovanile del Paok Salonicco, e ha debuttato in prima squadra nella stagione 2022/23 riuscendo subito a imporsi come titolare. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del, che lo ha acquistato per circa 12 milioni di euro la scorsa estate. Nelè stato convocato per la prima volta dalla nazionale greca e, dopo aver vestito la maglia delle selezioni giovanili, ha collezionato 22 presenze con la nazionale maggiore. Si tratta di un difensore centrale mancino, roccioso () e particolarmente efficace in marcatura. Tra i suoi punti di forza ci sono l'anticipo e il gioco aereo.