Il secondo colpo dell'estate giallorossa si avvicina. Kostantinos Koulierakis è a un passo dalla Roma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Sarà lui il vice Hermoso che Gasperini aveva chiesto ad inizio estate. Classe 2003, mancino, dal 2024 è al Wolfsburg. Vasilis Torosidis (greco anche lui) ai microfoni di Forzaroma.info ha parlato del prossimo centrale giallorosso: "È un difensore molto forte, piede sinistro e bravo a portare il pallone. Bravo negli anticipi e nei duelli aerei". L'ex terzino giallorosso ha poi aggiunto: "È un giocatore aggressivo e roccioso anche grazie alla sua stazza ed è tra i migliori talenti del calcio greco. La Roma farà un grande acquisto". Cresciuto nelle giovanili del Paok si mette subito in mostra esordendo giovanissimo in prima squadra. Con la squadra di Salonicco vince il campionato greco nel 2024, il quarto della storia del club bianconero. Poi il passaggio in Germania al Wolfsburg, ora è pronto per la Capitale. In carriera ha giocato quasi sempre in una difesa a 4, ma si adatterà al calcio di Gasperini e prenderà il posto di Hermoso quando ce ne sarà bisogno. Un colosso da quasi un metro e novanta pronto per il tecnico.