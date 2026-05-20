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Trigoria, Koné e Venturino recuperano per il Verona ma Pellegrini va verso il forfait. Ds, sale Tognozzi

La Roma sta continuando a lavorare nella settimana più importante della stagione, che porta alla trasferta contro l'Hellas Verona. Il match al Bentegodi di domenica sera, infatti, sarà decisivo per la possibile qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini può parzialmente sorridere: dall'infermeria infatti sono tornati Koné e Venturino, mentre Pellegrini va verso il forfait per l'ultima gara stagionale. Proprio in vista della sfida contro il Verona, Svilar e Malen si sono caricati la squadra sulle spalle: il portiere dopo la vittoria nel derby che ha visto la Roma salire al quarto posto in classifica ha urlato ai compagni ''Ne manca una, andiamo!", mentre l'attaccante ha postato una foto con le mani in preghiera in vista degli ultimi 90' decisivi del campionato. A Trigoria un simpatico siparietto ha poi visto protagonisti Gollini e Hermoso: sull'armadietto è comparso un 'santino' del difensore. Capitolo direttore sportivo: salgono le quotazioni di Matteo Tognozzi, il ds "architetto" giovane ma già esperto che parla sei lingue e ha scoperto Soulé. Per il settore giovanile invece l'idea è Margiotta, ora al Verona.

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