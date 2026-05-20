Siamo tutti Malen. L’olandese, ormai è quasi riduttivo anche dirlo, si è preso la Roma. In pochi mesi ha riscritto il finale di questa stagione e riportato i tifosi a sognare ad occhi aperti. La Champions è lì, a un passo: novanta minuti soltanto. Novanta. Un numero che in questi giorni rimbalza nella testa dei romanisti, come l’ultimo respiro prima del traguardo. E se c’è un uomo che oggi trasmette fiducia, è proprio Malen. Lui sa qual è l’obiettivo, e vuole portarlo fino in fondo. Il suo focus è totale, assoluto. Tanto da trasformarlo anche in un messaggio social: mani in preghiera e il “90” scritto sulle mani, come a raccogliere dentro un simbolo tutta l’attesa di una città. Un’immagine che sembra fotografare anche l’umore dei tifosi: tutti in attesa, tutti in preghiera. Ma oggi c’è una certezza che pesa più delle suggestioni: c’è Malen a guidare la Roma nei momenti decisivi. E ora resta solo l’ultimo passo. Quello di Verona.

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