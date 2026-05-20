Tra i protagonisti della stagione della Roma, tanto per cambiare, c'è proprio Mile Svilar. Oltre alle qualità e le statistiche da top assoluto (primo in Serie A per % di parate), l'ex Benfica sta diventando sempre più un punto di riferimento per lo spogliatoio: a testimoniarlo ci sono le immagini del "Behind the scenes" del derby pubblicato dalla Roma, dove si vede il portiere giallorosso caricare tutta la squadra in cerchio a fine partita. "Una ancora, dai, una ancora, andiamo!", le parole di Mile in vista dell'ultima partita di Verona che separa la Roma dalla Champions. Un traguardo che solo qualche settimana fa sembrava un miraggio.