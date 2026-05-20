Basi e fondamenta. Per una Roma forte non va lasciato nulla al caso, nemmeno gli aspetti che possono sembrare secondari. Perché il futuro giallorosso passa anche dal settore giovanile, da quel vivaio che per anni ha rappresentato una risorsa economica, tecnica e uno dei fiori all’occhiello del club. Serve però una guida, un responsabile in grado di dare ancora più ordine, chiarezza e continuità a un progetto fondamentale. Sfumate definitivamente le piste che portavano a Sbravati, destinato all’Atalanta, e a Tarantino, spunta una nuova opzione: Massimo Margiotta. Come riporta Il Messaggero, è proprio lui uno dei profili più accreditati per ricoprire il ruolo. Poi molto dipenderà anche dalla scelta del ds. Conosce bene d'Amico: ci ha lavorato insieme al Verona. Dove attualmente è sotto contratto. Lo stesso Verona che potrebbe decidere in negativo o positivo il futuro della Roma.