Bicchiere mezzo pieno, o mezzo vuoto. Gasperini, nell’allenamento odierno, ha ritrovato Manu Koné: il francese, dopo il forfait nell’ultimo derby per un problema muscolare, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione per l’ultima sfida prima del traguardo Champions - come riporta Il Tempo. Una notizia importante per il tecnico piemontese, che riabbraccia uno dei punti di riferimento del centrocampo giallorosso nel momento più decisivo della stagione. Buone indicazioni arrivano anche da Venturino, completamente recuperato dopo i problemi che gli avevano impedito di essere presente nel derby. Se da un lato, però, arrivano segnali positivi, dall’altro il quadro non è completo. Lorenzo Pellegrini, non si è ancora allenato con il gruppo: il suo recupero procede a rilento e la sua presenza contro il Verona è ormai sempre più difficile. Il numero 7 giallorosso, salvo sorprese, sarà ancora fuori dal campo ma presente vicino alla squadra, pronto a sostenere i compagni dalla panchina come già accaduto nel derby.