Mario Hermoso è uno dei giocatori del momento e a Trigoria, a pochi giorni dalla partita decisiva di Verona, è spuntato un suo santino sull'armadietto di Gollini. Il secondo portiere ha pubblicato sui social una foto che ha già scatenato il web giallorosso. Nello spogliatoio c'è entusiasmo e negli ultimi mesi lo spagnolo è diventato uno dei "tormentoni" per il suo nuovo taglio di capelli. "Ovunque proteggimi", la didascalia del santino che testimonia l'importanza di Hermoso all'interno del gruppo di Gasperini a cui ora manca davvero solo l'ultimo step per coronare una prima stagione andata oltre le aspettative.