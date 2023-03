Roma, ipotesi Conte per sostituire Mourinho. Nel mirino Ndicka, Cuadrado e Semedo

Domani i giallorossi inizieranno a ritrovarsi a Trigoria per preparare il match contro la Sampdoria. Aprile sarà un mese decisivo per la lotta alla Champions e per il futuro di alcuni giocatori

Redazione

Ancora un giorno di pausa per i giocatori della Roma, poi si torna a Trigoria per preparare il match contro la Sampdoria che andrà in scena domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Torneranno domani gli Azzurri Cristante, Pellegrini e Spinazzola, Rui Patricio, impegnato con la Nazionale portoghese, Zalewski e Kumbulla, che si sfideranno oggi alle 20:45 con le rispettive squadre. Non rientreranno prima di mercoledì Wijnaldum, Celik, Solbakken e Ibanez, mentre l’ultimo che tornerà a disposizione sarà Dybala. Mentre tutto è fermo, però, si muovono e si rincorrono le voci di mercato. Oltre che per la corsa alla Champions, aprile sarà il mese della verità anche sul fronte rinnovi. Dopo la conferma del rinnovo di Matic, saranno da valutare e situazioni di Smalling ed El Shaarawy.

Roma, spunta l'ipotesi Conte: potrebbe arrivare nel caso in cui Mourinho decida di cambiare aria — Ma le voci di mercato che si rincorrono con più prepotenza ruotano attorno al futuro di Mourinho, anche perché a lui si lega il destino di giocatori come Dybala che potrebbe lasciare la capitale nel caso in cui l’allenatore portoghese dovesse andare via. Certamente, la qualificazione in Champions è una delle chiavi di questa vicenda, ma anche la corsa in Europa League potrebbe essere determinante in questo senso. Tra le alternative spunta il nome di Conte, che ha lasciato ufficialmente il Tottenham. Il suo nome, accanto a quello di De Zerbi, sembrano i più appropriati a prendere il timone della squadra nel caso in cui Mourinho scelga di non rimanere.