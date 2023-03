Matic, festa doppia: rinnovo con la Roma e il compleanno della moglie

Aria di festa in casa Matic. Nemanja ha firmato il prolungamento del contratto con la Roma fino al 2024 e nella giornata di ieri ha festeggiato il 32esimo compleanno della moglie. Il serbo ha regalato un mazzo di rose rosse alla bellissima Aleksandra e una torta con scritto "Auguri regina". Lei è innamorata della Capitale e non perde mai occasione per girare la città e scoprire la cucina romana. La famiglia dell'ex Manchester si trova benissimo in Italia e anche questo ha influito sulla scelta di prolungare per un altro anno. Matic è ormai un leader e Mourinho si affida a lui. Domani riprenderanno gli allenamenti per preparare al meglio la sfida di domenica con la Samp. Matic ha ricaricato le pile e ha trascorso questi giorni di vacanza in Serbia. Contro la squadra di Stankovic tornerà titolare dopo la due assenze dal primo minuto in Europa League e nel derby perso.