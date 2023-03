Roma, l’Inter torna su Dybala. Il suo futuro si lega a quello di Mourinho

Dopo i tentativi della scorsa stagione, l'Inter continua a sognare Dybala. Prima che l'argentino scegliesse la Roma, Marotta aveva provato in più occasioni ad ingaggiarlo, incontrandolo anche di persona a Villa Bellini il 23 maggio. Secondo quanto riporta Tuttosport, le speranze dei nerazzurri non si sarebbero ancora spente e, col futuro di Dzeko e Lukaku ancora in forse e con Correa in uscita, la Joya potrebbe essere un'opzione. L'attaccante ha firmato con la Roma un triennale da 3,8 milioni più bonus, ma la doppia clausola (12 milioni per l'estero e 20 per l'Italia), potrebbe aprire uno spiraglio ai nerazzurri. Tuttavia, se la Roma decidesse di annullarla aumentando lo stipendio di Dybala a 6 milioni, le cose si complicherebbero. Ma il futuro dell'argentino si lega a quello di Mourinho, se l'allenatore dovesse andar via, anche l'attaccante potrebbe desiderare di lasciare la capitale. Tra le altre ipotesi di Marotta c'è Retegui, sondato anche dai giallorossi.