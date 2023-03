La Juve prepara l’assalto a Holm e Grimaldo: sono i due obiettivi della Roma

Già a gennaio, in una fase della stagione in cui la priorità del club bianconero non era certo il mercato, l’unica eccezione doveva essere un rinforzo sulla fascia, il settore di campo con meno alternative per Max Allegri tra infortuni, incertezze e cambi di strategie. Sarà Cambiaso il primo colpo, di sicuro non l’unico. A giugno, a bocce ferme e con maggiore chiarezza, la Juventus tornerà all’assalto per Emil Holm, già seguito nei mesi scorsi e da tempo obiettivo chiacchierato. La concorrenza non manca per il giovane svedese, che è rientrato in anticipo dalla Nazionale e ha ripreso ad allenarsi nello Spezia: come si legge su 'Tuttosport', la Roma lo cerca e lo vuole, avendo peraltro già introdotto il discorso con il club ligure al momento della trattativa per Shomurodov. Il ragazzo che vola sulla fascia, scoperto da un talent scout di altissimo livello come Riccardo Pecini, ha mosso i primi passi a casa sua, a Goteborg, per poi trasferirsi in Danimarca prima della chiamata dello Spezia. Piace anche all’Inter, però la Juventus è sulle tracce dello svedesino da tempo.