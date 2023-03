Mercato Roma, Mourinho chiede Ndicka: il contratto con l’Eintracht scade a giugno

Con il rinnovo di Smalling ancora in ballo, è tempo di pensare a delle possibili alternative. Tra queste, sbuca il nome di Ndicka, già accostato alla Roma lo scorso autunno. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Mourinho avrebbe chiesto alla società il centrale dell'Eintracht sui cui, da tempo, hanno posato gli occhi anche altri top club europei, come il PSG, Barcellona e Liverpool, e italiani (Juventus, Milan e Inter). Il giocatore francese ha un contratto in scadenza a giugno 2023 che difficilmente rinnoverà. Potrebbe, quindi, andare via a parametro zero la prossima estate. La Roma avrebbe dalla sua il carisma di Mourinho che potrebbe convincerlo a raggiungere la capitale, ma tutto dipende dalla permanenza dell'allenatore portoghese sulla panchina giallorossa.